Черчесов рассказал о подготовке к Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке национальной команды к чемпионату Европы 2020 года.

«Ровно месяц и 10 дней осталось до начала учебно-тренировочного сбора. Стараемся посетить как можно больше матчей РПЛ, чтобы проанализировать игру кандидатов в сборную», — написал Черчесов в Instagram.

Напомним, в отборе к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, Россия уступила Словакии (1:2), а также обыграла Мальту (3:1) и Словению (2:1). После трех туров в группе H по шесть очков набрали сборные России и Хорватии. Далее идут Словакия (5), Кипр (4), Словения (3) и Мальта (1).

На групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Финляндией и Данией.

Черчесов возглавляет национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне вышли в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, который прошел в 2018 году. В четвертьфинала Россия по пенальти уступила Хорватии.

Ранее Черчесов высказался об уровне игрока московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова и полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.