СКА переиграл ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко.
У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.
После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.
Шестая игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).