Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по волейболу среди мужских команд.

В финальной игре столичный коллектив в четырех сетах переиграл петербургский «Зенит». Москвичи уверенно выиграли первые две партии, после чего отдали инициативу в третьей, а затем взяли решающий сет и добились триумфальной победы.

Отметим, что для бело-голубых это чемпионство стало третьим в истории и первым с 2008 года.



В матче за бронзовые медали кемеровский «Кузбасс» оказался сильнее новосибирского «Локомотива».

От России в Лиге чемпионов в следующем сезоне выступят медалисты завершившегося первенства страны. «Кузбасс» примет участие в Кубке ЕКВ, а казанский «Зенит», занявший пятое место, сыграет в Кубке Вызова.

Ранее сообщалось, что в Исландии местные волейболисты решили сыграть в непосредственной близости от извергающегося вулкана.