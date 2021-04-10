«Реал» впервые за 13 лет выиграл два «Эль Класико» по ходу одного сезона

В очередном матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» оказался сильнее каталонской «Барселоны».

Встреча прошла в испанской столице на стадионе «Альфредо ди Стефано» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

«Сливочные» впервые за 13 лет выиграл два «Эль Класико» по ходу одного сезона. Напомним, что 24 октября 2020 года на стадионе «Камп Ноу» мадридцы выиграли игру со счетом 3:1.

В сезоне-2007/08 «Реал» обыгрывал «Барселону» со счетом 4:1 на «Сантьяго Бернабеу» и 1:0 в гостях.

После нынешнего подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.



«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси повторил рекорд Серхио Рамоса по числу матчей в «Эль Класико».