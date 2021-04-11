Наставник «Реала» Зидан похвалил своих подопечных за победу над «Барселоной»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан похвалил своих подопечных за победу над каталонской «Барселоной» в рамках чемпионата Испании.

«Мы начали здорово и в итоге одержали заслуженную победу. У нас было много шансов забить третий мяч. Я рад за игроков. Все сосредоточены на деле, все хотят играть. Это меня очень радует», — передает слова Зидана Marca.

В составе победителей отличились французский форвард Карим Бензема и немецкий полузащитник Тони Кроос, реализовавший штрафной на 28-й минуте поединка.

У проигравшей команды единственный мяч на 60-й минуте забил Оскар Мингеса.

На 90-й минуте «сливочные» остались вдесятером — за вторую желтую карточку был удален бразильский хавбек Каземиро.

После этого успеха подопечные Зинедина Зидана вышли на первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, сравнявшись по очкам с мадридским «Атлетико», у которого есть игра в запасе.



«Сине-гранатовые» опустились на третью строчку и отстают от лидеров на одно очко.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее «Реал» обыграл «Барселону» в матче 30-го тура чемпионата Испании.