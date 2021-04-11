Власов проиграл Смиту и упустил шанс стать чемпионом мира по версии WBO

Российский боксер Максим Власов проиграл Джо Смиту-младшему и упустил шанс стать чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

34-летний спортсмен проиграл своему оппоненту раздельным судейским решением (114:114, 112:115, 113:115) в главном бою вечера бокса, который минувшим вечером состоялся над арене «OsageCasino» в штате Оклахома.

Отметим, что изначально поединок должен был состояться в середине февраля, однако из-за того, что Власов заболел коронавирусом, бой пришлось перенести на более поздний срок.

Это поражение стало четвертым для российского атлета в профессиональной карьере. Всего в 49 боях ему удалось одержать 45 побед.

Напомним, что в по версии трех других организаций (IBF, WBC, WBA) чемпионами мира в полутяжелом весе являются россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.

Ранее сообщалось, что российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян считает, что Алджамейн Стерлинг, который недавно перенес операцию на шее, будет специально откладывать свое возвращение в октагон.