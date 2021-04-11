«Зенит» объявил о сотрудничестве с иранским грандом

Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве с иранским клубом «Сепахан».

«Документ предусматривает взаимодействие клубов в области спорта, научно-технической подготовки, учебных курсов, выявления талантов, развития основных и женских команд. Клубы также договорились о проведении тренерских курсов в Санкт-Петербурге и Иране, сотрудничестве с целью развития молодых игроков», — говорится в заявлении сине-бело-голубых.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше чемпионата России подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 51 очко после 24 туров.

Следующий матч зенитовцы проведут против «Сочи» 11 апреля в 16:30 по московскому времени.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче своей бывшей команды против «Спартака» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).