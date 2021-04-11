«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» проявляют интерес к Мартинелли

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» проявляют интерес к полузащитнику «Флуминенсе» Мартинелли. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, оба клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) направили в Бразилию своих скаутов для более пристального изучения 19-летнего игрока.

Действующее трудовое соглашение Мартинелли с «Флуминенсе» рассчитано до 2024 года. Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет €40 млн.

В 17 матчах за команду из Рио-де-Жанейро хавбек забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» занимает вторую строчку, имея в своем активе 60 очков за девять туров до конца сезона.

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