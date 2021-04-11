Лыжник Мяки рассказал о реакции на гневные сообщения от россиян

Финский лыжник Йони Мяки рассказал о реакции на гневные сообщения от россиян, полученных после инцидента на финише одной из гонок в рамках Кубка мира с Александром Большуновым. Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

По его словам, поклонники 24-летнего чемпиона мира в скиатлоне буквально обрушили его личные соцсети.



«Я старался как мог сосредоточиться на спорте, но это было нелегко. Тогда я получил множество сообщений и комментариев от россиян в связи с той ситуацией. Она была для меня совершенно новой. Комментарии приходили буквально отовсюду.

Несколько человек написали мне слова поддержки, но подавляющая часть была совершенно иного характера. Это было некрасиво и никакого отношения к спорту не имело. Тем не менее, подобное иногда случается», — сказал Мяки.

Ранее Александр Большунов рассказал о своем отношении к возросшей популярности.