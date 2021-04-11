Футболист «Рубина» Деспотович ответил на критику Павлюченко

Игрок казанского «Рубина» Джордже Деспотович ответил на критику экс-футболиста сборной России Романа Павлюченко.

Напомним, Деспотович рассказал, что ему не нравится то, что в России перед матчами игроки заезжают в гостиницу.

«Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится, чемодан — вокзал», — ответил Павлюченко.

«Все, кто со мной знаком, знают, что я очень люблю Россию. Надеюсь остаться здесь до конца футбольной карьеры. Роман, прости, если сказал что-то, что тебе не понравилось. Ты мой кумир», — написал Деспотович в Instagram.

Деспотович выступает в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2018 года, когда перешел из «Астаны» в «Оренбург». В 2020-м он подписал контракт с «Рубином».

В нынешнем сезоне чемпионата России Деспотович принял участие в 21 матчах, в которых забил 11 мячей и отдал три результативные передачи. Форвард входит в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России.

Ранее сербский нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович рассказал, что ему не нравится в России.