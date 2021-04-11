Боярский предсказал поражение «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Артист Михаил Боярский считает, что московский «Спартак» проиграет столичному «Локомотиву» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Спартак» сегодня продует», — сказал Боярский.

Также он подвел итоги матча между петербургским «Зенитом» и «Сочи».

«Волевая победа, хоть и пропустили первыми, сыграли замечательно. Эти три очка были очень важны, нам нельзя отдавать ни одного балла, чтобы стать чемпионами», — отметил Боярский.

Первый мяч в игре забил футболист черноморского клуба Никита Бурмистров. Он отличился на 58 минуте. Через 15 минут Сердар Азмун сравнял счет. За десять минут до финального свистка Азмун вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ.