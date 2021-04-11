Червиченко порассуждал о возможном договорном характере матча «Сочи» — «Зенит»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко порассуждал о возможном договорном характере матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и петербургским «Зенитом», передает Sport24.

Напомним, сине-бело-голубые победили со счетом 2:1.

«Игра была прямо боевая. Бились, сражались, ломали друг друга. В конце Руденко вышел с одной единственной целью — покалечить как можно больше зенитовцев», — сказал Червиченко.

Первый мяч в игре забил футболист черноморского клуба Никита Бурмистров. Он отличился на 58 минуте. Через 15 минут Сердар Азмун сравнял счет. За десять минут до финального свистка Азмун вывел свою команду вперед.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место, набрав 54 очка. Следующий матч подопечные Сергея Семака проведут против «Краснодара». Встреча состоится 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Сочи» в матче РПЛ.