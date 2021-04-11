Журналист Губерниев считает слабым уровень ЧР по футболу

Журналист Дмитрий Губерниев поделился эмоциями от матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком».

«Очень грамотный «Локомотив». У «Спартака» нет такого запаса, чтобы так много выигрывать подряд. Уровень чемпионата слабый. Чорлука пешком в 35 не испытывает проблем», — написал Губерниев в Telegram.

«Железнодорожники» победили со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

Ранее Тедеско прокомментировал судейство в матче с «Локомотивом».