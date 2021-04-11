Николич рассказал о судьбе Жемалетдинова в «Локомотиве»

Наставник московского «Локомотива» Марко Николич рассказал о судьбе Рифата Жемалетдинова в клубе, передает «Чемпионат.com».

«Со всех сторон есть желание продлить контракт. Я не знаю, подпишет ли он контракт, но знаю, что есть желание со всех сторон», — сказал Николич.

Напомним, 11 апреля красно-зеленые обыграли московский «Спартак» со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Франсуа Камано и Федор Смолов. Стоит отметить, что в конце первого тайма был удален игрок красно-белых Айртон.

«Железнодорожники» расположились на третьей строчке, имея в активе 46 баллов. 17 апреля команда Марко Николича сыграет на своем поле против «Ростова». Начало встречи запланировано на 16.30.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее Руслан Нигматуллин прокомментировал игру Гильерме в матче против «Спартака».