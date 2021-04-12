Российская теннисистка Кудерметова завоевала первый титул в карьере

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации в американском Чарлстоне.
В финале спортсменка одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.
Российская спортсменка подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.
Общий призовой фонд теннисного турнира в Чарльстоне составил более $565 тысяч. Для Кудерметовой это второй финал соревнований WTA и первый титул в карьере.
В понедельник, 12 апреля, Кудерметова станет первой ракеткой России. В обновленном рейтинге WTA она опередит Екатерину Александрову.
Ранее сообщалось, что во встрече1/4 финала россиянка одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс со счетом 6:3, 6:4.
Теннис. Чарльстон. Финал
Вероника Кудерметова (Россия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:2