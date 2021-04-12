Российская теннисистка Кудерметова завоевала первый титул в карьере

Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации в американском Чарлстоне.

В финале спортсменка одержала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 36 минут.

Российская спортсменка подала шесть эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала четыре из 12 брейк-пойнтов. Ковинич четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы.

Общий призовой фонд теннисного турнира в Чарльстоне составил более $565 тысяч. Для Кудерметовой это второй финал соревнований WTA и первый титул в карьере.

В понедельник, 12 апреля, Кудерметова станет первой ракеткой России. В обновленном рейтинге WTA она опередит Екатерину Александрову.

Ранее сообщалось, что во встрече1/4 финала россиянка одержала победу над представительницей США Слоан Стивенс со счетом 6:3, 6:4.

Теннис. Чарльстон. Финал

Вероника Кудерметова (Россия) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:4, 6:2