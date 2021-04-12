Борис Ротенберг: «Сочи» был бы рад видеть Кокорина

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался об отсутствии в составе нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

Во встрече 25-го тура чемпионата России против петербургского «Зенита» сочинский клуб уступил со счетом 1:2. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Не хватило прежнего Кокорина? Ну... Он же сейчас в «Фиорентине». Думаю, ему там поинтереснее. А так, конечно, команда была бы рада видеть Кокорина, но Александр сделал свой выбор. Это, как говорится, его личное дело», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, форвард получал в команде меньше травм, потому что у «Сочи» хороший медицинский штаб.

Кокорин выступал за «Сочи» на правах аренды в сезоне-2019/20. Он принял участие в десяти матчах чемпионата России, в которых забил семь мячей.

В составе «Фиорентины» он сыграл в трех матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее итальянский журналист Танкреди Палмери поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины».