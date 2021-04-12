«Это был долгий путь»: Туктамышева выложила фото по прилету в Японию

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала фото в самолете и сообщила, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Японию, где с 15 по 18 апреля пройдет командный чемпионат мира.

«Наконец-то долетели до Японии! Был довольно долгий путь», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.

Состав сборной России на командный чемпионат мира выглядит следующим образом:

женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов;

танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира должен пройти со зрителями. 23 марта стало известно, что организаторы турнира объявили о продаже билетов на мероприятие.

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