«Это был долгий путь»: Туктамышева выложила фото по прилету в Японию

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала фото в самолете и сообщила, что сборная России по фигурному катанию прибыла в Японию, где с 15 по 18 апреля пройдет командный чемпионат мира.
«Наконец-то долетели до Японии! Был довольно долгий путь», — написала Туктамышева на своей странице в Instagram.
Состав сборной России на командный чемпионат мира выглядит следующим образом:
женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;
мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;
спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов;
танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Командный чемпионат мира должен пройти со зрителями. 23 марта стало известно, что организаторы турнира объявили о продаже билетов на мероприятие.
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