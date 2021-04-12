Биатлонистка Ушкина поблагодарила мужа за успехи в минувшем сезоне

Российская биатлонистка Наталья Ушкина поблагодарила мужа за помощь в успешном выступлении в завершившемся сезоне. На чемпионате России 24-летняя спортсменка завоевала золото в гонке преследования, а также серебро в спринте и масс-старте.

«В первую очередь хочется поблагодарить своего мужа Александра Сарафанникова. Спасибо за лучший сезон, за твою поддержку! Эти медали заработаны только благодаря тебе», – написала Ушкина на своей странице в Instagram.

В 2020 году уроженка Мордовии Ушкина объявила о своем желании выступать за сборную Румынии со следующего сезона. Однако она была включена в предварительный состав сборной России на сезон-2021/2022.

Биатлонистка начинала с лыжных гонок, а в 2014 перешла в биатлон. Впервые приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2015 году в Минске, где стала серебряным призером в эстафете. Наталья также заняла второе место на чемпионате России 2018 года в командной гонке.

Ранее сообщалось, что биатлонистка Ушкина не передумала переходить в сборную Румынии.