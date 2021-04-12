Ступак: бежать 50 км с такой Йохауг? Да она будет всем 15 минут привозить

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о возможном увеличении дистанции для женщин до 50 км и заявила, что пока есть Тереза Йохауг, это бесполезно.

«Если мы будем бегать 50 км, это будет совсем не интересно смотреть. Бежать четыре часа? Извините, это не ко мне. Сейчас наоборот пошла такая тенденция, чтобы все как-то сжимать. Делать более удобным для телевидения, болельщиков. А 50 км… Тем более, с такой Терезой Йохауг. Это, получается, она всем 15 минут будет привозить? Мы тогда все соберемся и уйдем домой дружно», — сказала Ступак в интервью Sport24.

В прошедшем сезоне Ступак завоевала три золотые медали на этапах Кубка мира, а также заняла второе место в общем зачете соревнований. На чемпионате мира 2021 года по лыжным видам спорта, который прошел в немецком Оберстдорфе, она взяла серебро в эстафете.

Ранее сообщалось, что Лыжница Ступак объяснила, почему танцует на подиуме после гонок.