Опубликовано видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака»

Аккаунт болельщиков «Спартака» Supporters Group News выложил Twitter видео с жестами Гильерме в адрес болельщиков «Спартака».

«Русский» Нойер» изображает Дзюбу и провоцирует нашу трибуну», — говорится в описании видео.

Из видео непонятно, провоцирует ли Гильерме фанатов «Спартака, или же таким образом отвечает на оскорбления с трибун.

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что в распоряжении клуба есть видео, на котором Гильерме провоцирует болельщиков красно-белых во время матча.

Заседание КДК состоится во вторник. Представители «Спартака», «Локомотива» и сам Гильерме на него вызваны.

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов предоставить РФС видео с провокациями Гильерме в адрес болельщиков.