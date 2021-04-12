«Нас предали»: экс-скаут «Барселоны» рассказал о переходе Винисиуса в «Реал»

Бывший главный скаут «Барселоны» в Южной Америке Андре Кюри рассказал, почему нападающий Винисиус Жуниор перешел в мадридский «Реал», а не в каталонский клуб.

«Мы опередили «Реал» и вышли на Винисиуса на три с половиной года раньше. Его агенты договорились с «Барселоной», но потом предали нас. Клиентом их компании были мы, а не «Реал». Мы были друзьями, причем настолько большими, что на свадьбах друг друга мы были главными гостями. Но в ключевой момент переговоров мы получили от них нож в спину. За 15 дней до перехода в «Реал» Винисиус говорил, что болеет за «Барселону», что его кумир — Неймар, что Месси лучше Роналду. В Мадриде он уже говорил по-другому», — приводит слова Кюри Sport.es.

Винисиус в 2018 году подписал контракт с «Реалом». Мадридцы заплатили за него «Фламенго» €45 млн, что считается самой дорогой сделкой в мире среди игроков до 19 лет.

Форвард «Реала» обновил возрастной рекорд среди бразильских футболистов в Лиге чемпионов. После дубля в первой игре четвертьфинала с «Ливерпулем» (3:1), он стал самым молодым бразильским игроком (20 лет и 268 дней), который забил два или более голов в плей-офф Лиги чемпионов. Он побил рекорд Кака (21 год и 336 дней). Ранее Винисиус стал первым игроком, рожденным в 2000-х, забившим гол в четвертьфинале ЛЧ.

Драма и скандал: как «Реал» справился с «Барселоной».