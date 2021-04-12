Ральф Рангник стал консультантом «Локомотива»

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Рангник станет консультантом московского «Локомотивом», сообщают немецкие СМИ.

Специалист не будет занимать никаких должностей в клубе, но будет в качестве консультанта принимать участие в разработке концепции развития клуба. Соглашение между сторонами уже подписано. Отмечается, что Рангнинк не намерен становиться главным тренером команды.

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник приезжал в Москву, чтобы провести переговоры с руководством «Локомотива», а в клубе его рассматривают на пост главы спортивного отдела. Об этом писал «Чемпионат».

Немецкий специалист посетил матч 25-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

Ранее В «Спартаке» прокомментировали приезд Рангника на матч с «Локомотивом».