«Сейчас нельзя терять очки»: Головин рассказал о голевой передаче в матче с «Дижоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от победы над «Дижоном» (3:0) в матче 32-го тура чемпионата Франции. Россиянин отметился голевой передачей и был признан лучшим игроком встречи.

«Не такая простая игра, как может показаться по счету. Хорошо, что мы сумели добавить после перерыва и заслуженно выиграть. Сейчас нам нельзя терять очки, поэтому важна каждая игра и каждая победа. Очередная голевая передача? Уже говорил, что для меня самое важное — это победы команды. Но здорово, что получается помогать забивать партнерам», — сказал Головин в интервью Sport24.

Голы в составе «Монако» забили Стеван Йоветич и Виссам Бен Йеддер, который оформил дубль. В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав 65 очков.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча и сделав восемь голевых передач. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

Ранее сообщалось, что голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Дижон».