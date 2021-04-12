Туктамышева выложила фото вида из окна отеля в Осаке

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в сториз Instagram фото вида из окна отеля в Осаке, где пройдет командный чемпионат мира по фигурному катанию.

«Наконец-то здесь! Этот вид я буду созерцать в течение недели», — подписала снимок Туктамышева.

Состав сборной России на командный чемпионат мира выглядит следующим образом:

женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева;

мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов;

танцы: Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира должен пройти со зрителями. 23 марта стало известно, что организаторы турнира объявили о продаже билетов на мероприятие.

Стоит отметить, что турнир пройдет с 15 по 18 апреля.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в шведском Стокгольме, Туктамышева заняла второе место. Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, замкнула тройку сильнейших Александра Трусова.

Ранее Туктамышева порассуждала о совместной работе с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом .