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Спортивные новости

ЦСКА обыграл «Ротор» в матче РПЛ

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Московский ЦСКА обыграл волгоградский «Ротор» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В самом конце первого тайма счет открыл Чидера Эджуке. За 20 минут до финального свистка Хосе Саломон Рондон удвоил преимущество своей команды.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные хорватского специалиста Ивицы Олича занимают четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с «Сочи». Игра состоится 18 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Команда с берегов Волги расположилась на 14-й строчке, имея в активе 18 баллов. В следующем матче волгоградцы сыграют против московского «Динамо». Команды померятся силами 17 апреля. Они выйдут на поле в 16.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого круга также победили армейцы. Единственный мяч забил Алан Дзагоев.

Ранее депутат Государственной думы Российской Федерации Игорь Лебедев отреагировал на новость о том, что фанаты московского «Спартака» оскорбляли на расовой почве голкипера столичного «Локомотива» Гильерме.

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