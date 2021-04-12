Игало назвал причину ухода из «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист английского «Манчестер Юнайтед» Одион Игало назвал причину своего ухода из клуба, передает Sky Sports.

«У меня не было возможности остаться в команде, Я хотел больше игровой практики. В моем возрасте я хочу играть, а не просто сидеть на скамейке запасных и не иметь шансов выходить на поле», — сказал Игало.

Напомним, Игало провел 12 матчей за «красных дьяволов». Сейчас форвард выступает за «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место в Английской пермьер-лиги (АПЛ), имея в активе 63 балла. В следующем матче чемпионата Англии манкунианцы сыграют с «Бернли». Команды выйдут на поле 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Манкунианцы отстают от «Манчестер Сити», который возглавляет турнирную таблицу, на 11 баллов.

Ранее «Тоттенхэм» выступил с заявлением в поддержку нападающего Сон Хын Мина, который подвергся расистским оскорблениям в соцсетях после матча 31-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3).