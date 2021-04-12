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Спортивные новости

Наставник «Тоттенхэма» Моуринью высказался о судействе в игре с «МЮ»

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Наставник лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о судействе в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Юнайтед», передает Sky Sports.

«По моему мнению, игра была хорошей. Мы не заслуживали такого результата. Нам не повезло, так как Погба нужно было удалять за удар локтем Орье», — сказал Моуринью.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:3.

В конце первого тайма счет открыл игрок «шпор» Сон Хын Мин. После перерыва точные удары Фреда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда принесли «красным дьяволам» победу.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Тоттенхэм» занимает седьмое место, набрав 49 очков. В следующем туре «шпоры» сыграют на выезде с «Эвертоном». Встреча состоится 16 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают второе место, имея в активе 63 балла. В следующем матче чемпионата Англии манкунианцы сыграют с «Бернли». Команды выйдут на поле 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Моуринью раскритиковал Сульшера за высказывание о Соне.

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