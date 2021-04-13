Шансы «Локомотива» на Лигу чемпионов назвали очень хорошими

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил шансы «железнодорожников» на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

После 25-ти туров национального первенства московский клуб идет на третьей строчку турнирной таблицы, имея в активе 46 очков. Такое же количество баллов набрал ЦСКА, расположившейся на четвертом месте. На втором месте оказался «Спартак», набравший на очко больше, а лидирует петербургский «Зенит», в его активе 54 балла.

«У «Локомотива» сейчас очень хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Главное не останавливаться. И календарь очень хороший, осталось два серьезных матча: против «Зенита» и «Динамо». Во всех остальных матчах с такой игрой «Локомотив» точно должен брать три очка», — заявил Сенников.

Ранее сообщалось, что спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, при каком условии может быть засчитано техническое поражение московскому «Локомотиву» по итогам матча с другим столичным клубом — «Спартаком».