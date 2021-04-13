Российский нападающий Александр Волков оформил первый дубль за «Анахайм Дакс».

Это произошло в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Российский нападающий дважды отличился в первом периоде.

Первый гол Волков оформил на 9-й минуте поединка, когда замкнул прострел вдоль ворот, а через четыре минуты в касание бросил точно в правый нижний угол.

Стоит отметить, что для Волкова это первые заброшенные шайбы за новый клуб. Форвард был обменян из «Тампы-Бэй Лайтнинг», вместе с которой в 2020 году выиграл Кубок Стэнли, 25 марта. Всего на счету нападающего в нынешнем сезоне восемь очков (6+2) в 25-ти поединках регулярного чемпионата.

Матч регулярного чемпионата «Сан-Хосе Шаркс» — «Анахайм Дакс» начался в 05.30 по московскому времени. После первого периода счет 3:0 в пользу «Дакс», отличился также Макс Комтуа.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой российской звездой недели в Национальной хоккейной лиге.