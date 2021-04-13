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Спортивные новости

Чемпион мира по тяжелой атлетике сбил насмерть пешехода

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Двукратный чемпион мира и Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр Симон Мартиросян стал участником ДТП со смертельным исходом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет Армении.

По информации СМИ, инцидент произошел вечером 12 апреля в Ереване. Спортсмен, находившийся за рулем иномарке, сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Водитель остался на месте ДТП и вызвал скорую помощь, а также помог врачам доставить мужчину в больницу. Пострадавший скончался, не приходя в сознание.

Пресс-секретарь СК Армении Рима Еганян заявила, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, либо правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тяжелоатлету грозит до пяти лет тюрьмы.

Мартиросян выступает в весовой категории до 109 кг. Он является чемпионом мира 2018 и 2019 года, победителем первенств Европы 2017 и 2019 года, а также серебряным призером Олимпийских игр — 2016 в Рио-де-Жанейро.

Ранее игрок молодежной команды римского «Лацио» погиб в результате ДТП.

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