Тарасова поздравила Навку с днем рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Татьяну Навку с днем рождения.

13 апреля бывшая фигуристка, выступавшая в танцах на льду, отмечает 46-летие.

«Таня, поздравляю! Здоровья, творческих успехов, новых спектаклей, побед доченьке, семейного счастья! Люблю! Всегда рядом», — написала Тарасова в Instagram.

Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, является победительницей Олимпийских игр 2006 года в Турине, двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трехкратной победительницей первенств Европы (2004—2006), трехкратная чемпионкой России (2003, 2004, 2006) и двукратной чемпионкой Белоруссии (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

Ранее Навка рассказала, что из-за технической ошибки ее шестилетняя дочь Надежда осталась без медали первенства Московской области. Турнир по фигурному катанию прошел 11 апреля. Дочь олимпийской чемпионки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по итогам соревнований заняла шестое место.