«Спартак» осудил любые проявления дискриминации

Московский «Спартак» выступил против всех видов дискриминации в футболе.

«Наш клуб заявляет о полном неприятии всех видов дискриминации в футболе. Мы против любых признаков расовой, национальной или религиозной нетерпимости на стадионах.

«Спартак» совместно с официальным фан-клубом красно-белых регулярно проводит работу среди своих болельщиков по недопущению подобных нарушений», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Пресс-служба «Спартака» отметила, что клуб перед каждым туром просит болельщиков соблюдать правила поведения, не использовать пиротехнические изделия, избегать ненормативной лексики и оскорблений по расовому, этническому, национальному или социальному происхождению.

После матча 25-го тура чемпионата России между московским «Локомотивом» и «Спартаком» фанатов красно-белых обвинили в расизме. Делегат встречи зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме. В ответ «Спартак» предоставил видео, на котором вратарь показывает сектору болельщиков неприличные жесты.

Ранее «Локомотив» обвинил «Спартак» в потакании расизму.