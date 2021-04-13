Экс-тренер «Ювентуса» советовал президенту клуба избавиться от Роналду

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед своей отставкой советовал президенту клуба Андреа Аньелли избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

«Избавься от Роналду, он не дает команде и клубу расти», — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на газету La Repubblica.

Специалист руководил «Ювентусом» с 2014 по 2019 год. Под руководством Аллегри туринский клуб пять раз стал чемпионом Италии, завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны, а также дважды вышел в финал Лиги чемпионов.

После ухода из итальянской команды Аллегри находится без работы.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 27 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее бывший полузащитник «Ювентуса» Фелипе Мело заявил, что никто не может критиковать форварда «старой синьоры» Роналду.