Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2021

Женская сборная России по футболу вышла на чемпионат Европы 2021 года.

Национальная сборная России в стыковых матчах оказалась сильнее команды Португалии.

В ответной встрече, состоявшейся 13 апреля в Черкизове на стадионе «Сапсан Арена», россиянкам удалось не пропустить и удержать преимущество, добытое в гостевом матче (1:0).



Отметим, что предстоящее континентальное первенство для сборной России станет уже шестым по счету.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет в Англии в 2022 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Финальная часть состоится с 6 по 31 июля. Дата жеребьевки группового этапа станет известна позднее.

Действующими чемпионками Европы являются футболистки сборной Нидерландов.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц прокомментировал двухматчевую дисквалификацию вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака».