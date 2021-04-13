Форварды «Ак Барса» Доус и Да Коста пропустят матч против «Авангарда»

Форварды казанского «Ак Барса» Найджел Доус и Стефан Да Коста пропустят шестой матч финальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Об этом сообщает «Бизнес Online».

Вместо них в состав включены Михаил Фисенко и Никита Дыняк.

Отмечается, что наставник «барсов» Дмитрий Квартальнов принял данное решение в связи с неудовлетворительной формой хоккеистов, которые по ходу текущей серии на двоих набрали всего одно очко.

Напомним, что шестая игра состоится сегодня, 13 апреля, в ледовом дворце имени Юрия Ляпкина в подмосковной Балашихе. Стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

После пяти встреч в серии ведут подопечные Боба Хартли — 3:2.

Победитель серии сразится за Кубок Гагарина с московским ЦСКА, вышедшим в финал 12 апреля.

Ранее московское «Динамо» объявило о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды.