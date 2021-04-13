Вратарь «Локомотива» Гильерме дисквалифицирован на два матча

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме дисквалифицирован на два матча после демонстрации неприличных жестов фанатской трибуне «Спартака» по ходу дерби в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, голкипер имеет возможность появиться на поле.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников». Делегат матча зафиксировал оскорбительные скандирования в адрес Гильерме со стороны фанатов красно-белых.

Ранее директор по коммуникациям московского «Локомотива» Александр Бедарев отреагировал на обвинения московского «Спартака» в адрес голкипера «железнодорожников» Маринато Гильерме.