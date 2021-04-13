В КДК РФС не поступало видео с начальником «Спартака» в судейской «РЖД Арены»

В Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не поступало видео с начальником «Спартака» Василием Козловцевым, находящимся в судейской «РЖД Арены» после матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Об этом сообщил «Чемпионату» глава комитета Артур Хачатурянц.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уфой». Встреча пройдет 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Спартак» получил условную дисквалификацию стадиона на один матч за расистские кричалки в адрес голкипера московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме.