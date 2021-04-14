Названы основные претенденты на Криштиану Роналду

36-летний форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб летом 2021 года.

Издание AS передает, что основными претендентами на игрока являются французский «ПСЖ» и мадридский «Реал».

«Ювентус» не намерен продавать футболиста, но не будет удерживать португальца, если он захочет уйти. Отмечается, что Роналду может попросить о трансфере, если «старая синьора» не попадет в Лигу чемпионов.

Роналду перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Италии.

С 2003 по 2009 год Роналду выступал за английский «Манчестер Юнайтед». В составе манкунианцев он принял участие в 195 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 84 мяча и отдал десять результативных передач.

В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в 27 матчах в чемпионате Италии. В его активе 25 мячей и три результативные передачи. Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Андреа Пирло прокомментировал брошенную Роналду футболку после матча с «Дженоа».