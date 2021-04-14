«Челси» смог побить рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Лондонский «Челси» побил рекорд «Манчестер Юнайтед» по количеству выходов в 1/2 финала Лиги чемпионов среди английский клубов.

Напомним, манкунинцы выходили в полуфинал главного европейского футбольного турнира семь раз. Подопечные Томаса Тухеля 13 апреля по сумме двух матчей прошли португальский «Порту», выйдя в 1/2 финала в восьмой раз.

В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказались подопечные Томаса Тухеля, выигравшие игру со счетом 2:0.

Третьим по этому показателю идет «Ливерпуль» (5).

Интересно, что «Челси» за выход в решающий матч поспорит с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «синие» занимают пятое место, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» вышел в полуфинал Лиги чемпионов.