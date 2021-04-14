Сын Плющенко искупался в бассейне с сестрами Жилиными

Александр Плющенко, сын тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, искупался в бассейне с фигуристками Вероникой и Аленой Жилиной.

Видео купания Гном Гномыч выложил в Instagram.

Стоит отметить, что на первенстве России среди юниоров Вероника Жилина заняла восьмое место в соревновании одиночниц. Она занимается у Плющенко с весны 2020 года. Вместе с ней в академию из группы Этери Тутберидзе перешел тренер Сергей Розанов.

Напомним, 1 апреля директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил о том, что Александра Трусова вернется от тренера Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. Интересно, что Тутберидзе и Плющенко не подтвердили эту новость.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Волков ушел из академии «Ангелы Плющенко».