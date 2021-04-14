В последние годы жизни Марадона потратил на близких $4.6 млн

Футболист Диего Марадона в последние годы жизни потратил на своих близких $4.6 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что он оплачивал им парикмахерские услуги, автомобили, медицинские услуги, страховые услуги, питание, квартиры и автомобили.

Также футболист брал на себя расходы за мобильную связь.

Марадона умер 25 ноября 2020 года. 3 ноября у экс-спортсмена диагностировали субдуральную гематому головного мозга. На следующий день он был прооперирован. 12 ноября аргентинец был выписан из больницы.

В качестве футболиста Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Ранее сообщалось о том, что Марадона завещал поместить его тело в мавзолей.