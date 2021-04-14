Экс-футболист ЦСКА перешел в нигерийский клуб

Экс-игрок московского ЦСКА Ахмед Муса продолжит карьеру в нигерийском футбольном клубе «Кано Пилларс», сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Примечательно, что форвард является воспитанником «Кано Пилларс».

Также футболист выступал за нидерландский «ВВВ-Венло», английский «Лестер» и «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

В составе армейцев Муса становился трехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка страны.

В турнирной таблице чемпионата России красно-синие занимают четвертое место, набрав 46 очков. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с «Сочи». Игра состоится 18 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ранее Европейская сеть организаций против дискриминации в футболе и обществе (FARE) жестко раскритиковала решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) наказать вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за демонстрацию неприличных жестов фанатам «Спартака».