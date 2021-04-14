Наставник «Порту» похвалил своих подопечных за матч с «Челси»

Наставник португальского «Порту» Сержио Консейсау похвалил своих подопечных за ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Мы провели фантастическую игру. Футболистам самого высокого уровня, таким, какие собраны в «Челси», мы не позволили создать большого количества моментов», — сказал специалист.

Поединок завершился победой «драконов» со счетом 1:0. В составе победителей единственный гол на свой счет оформил иранский нападающий Мехди Тареми, поразивший ворота британского клуба на четвертой компенсированной ко второму тайме минуте.

Напомним, что в первой встрече сильнее оказались подопечные Томаса Тухеля, выигравшие игру со счетом 2:0. По сумме двух матчей «синие» вышли в полуфинал.

За выход в решающий матч «Челси» поспорит с победителем пары «Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль».

Ранее футболист «Порту» установил историческое достижение в Лиге чемпионов.