Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Российский спортсмен в матче 1/16 финала оказался сильнее 28-летнего итальянца Сальваторе Карузо.

Встреча продлилась 1 час 9 минут и завершилась уверенной победой восьмой ракетки мира в двух сетах: 6:3, 6:2.

23-летний Рублев совершил четыре подачи навылет, сделал одну двойную ошибку и выиграл 63% мячей с первой подачи.

За выход в четвертьфинал российский спортсмен поборется с победителем пары Томми Пол — Роберто Батистута-Агут.

Напомним, что Рублев становился победителем десяти турниров ATP (из них восемь в одиночном разряде); финалистом Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017); обладателем Кубка ATP в составе сборной России (2021).

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов обыграл серба Ласло Дьере на турнире серии «Мастерс 1000» в Монте-Карло.