Панарин заявил о недовольстве своим выступлением в текущем сезоне НХЛ

Россиянин Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», заявил о недовольстве своим выступлением в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По его словам, он не знал о том, что по ходу матча против «Нью-Джерси Дэвилз» побил рекорд Марка Мессье по числу очков за первые сто матчей в составе «милиционеров».

«Про очки не думал, хотя приятно, конечно. Я не на 100% доволен своим выступлением в этом регулярном чемпионате. Огромное спасибо партнерам, которые помогают. Надеюсь, что впереди еще много приятных моментов с командой.

Почему не на 100%? Есть еще куда совершенствоваться. Стараюсь. Цель одна — Кубок Стэнли», — сказал Панарин.

В Восточном дивизионе «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает пятое место, набрав 46 очков.

Панарин дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе «Чикаго Блэкхоукс». Всего он принял участие в 420 матчах, в которых набрал 457 (160+297) очков.

Ранее Панарин первым из россиян отдал 30 голевых передач в нынешнем сезоне НХЛ.