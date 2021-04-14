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Спортивные новости

Юрист оценила наказание Гильерме за провокацию фанатов «Спартака»

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Юрист Анна Анцелиович оценила наказание вратаря московского «Локомотива» Маринато Гильерме за провокацию фанатов «Спартака» по ходу матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировать игрока на два матча было ожидаемым, так как во время заседания были предъявлены неопровержимые доказательства того, что голкипер демонстрировал неприличные жесты трибуне болельщиков красно-белых.

В ближайших двух турах подопечным Марко Николича предстоят встречи против «Ростова» и «Тамбова». Отметим, что на полуфинальной игре Кубка России против столичного ЦСКА, которая состоится 22 апреля, Гильерме имеет возможность появиться на поле.

Напомним, что встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая на «РЖД Арене» 11 апреля, завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус назвал имя нового тренера национальной команды.

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