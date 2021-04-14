Тарасова нашла позитив от сотрудничества Трусовой с Арутюняном

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Лига чемпионов
ПСЖ Бавария
0:1
закончен
Челси Порту
0:1
закончен
КХЛ / плей-офф
АвангардАк Барс
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
3:2 (Б)
закончен
Вашингтон КэпиталзФиладельфия Флайерз
6:1
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
0:3
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзТампа-Бэй Лайтнинг
7:2
закончен
Даллас СтарзФлорида Пантерз
2:3 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
97:127
закончен
Торонто РэпторсАтланта Хоукс
103:108
закончен
Индиана ПэйсерсЛос-Анджелес Клипперс
115:126
закончен
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Лейкерс
93:101
закончен
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
106:96
закончен
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
115:116
закончен
Финикс СанзМайами Хит
106:86
закончен
Лига чемпионов
Боруссия Д Манчестер Сити
22:00
Ливерпуль Реал Мадрид
22:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСКА
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
21:00
Монреаль КанадиенсКалгари Флэймз
02:00
Оттава СенаторзВиннипег Джетс
02:00
Сент-Луис БлюзКолорадо Эвеланш
02:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
05:00
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
05:30
Единая лига ВТБ
Парма Зенит
17:30
Химки Нижний Новгород
20:00
Евролига
ЦСКА Панатинаикос
20:00
НБА / регулярный чемпионат
Миннесота ТимбервулвзМилуоки Бакс
23:30
Шарлотт ХорнетсКливленд Кавальерс
02:00
Филадельфия СиксерсБруклин Нетс
02:00
Торонто РэпторсСан-Антонио Спёрс
02:30
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
03:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
03:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
04:00
Оклахома-Сити ТандерГолден Стэйт Уорриорз
04:00
Мемфис ГриззлизДаллас Маверикс
04:30
Сакраменто КингзВашингтон Уизардс
05:00
Денвер НаггетсМайами Хит
05:00
Лига Европы
Рома Аякс
22:00
Манчестер Юнайтед Гранада
22:00
Славия П Арсенал
22:00
Вильярреал Динамо З
22:00
КХЛ / плей-офф
Ак БарсАвангард
19:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Джерси Дэвилз
02:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
02:00
Каролина ХаррикейнзНэшвилл Предаторз
02:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
02:00
Детройт Ред УингзЧикаго Блэкхоукс
02:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
03:30
НБА / регулярный чемпионат
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
02:30
Кливленд КавальерсГолден Стэйт Уорриорз
03:00
Финикс СанзСакраменто Кингз
05:00
Лос-Анджелес ЛейкерсБостон Селтикс
05:00
Развернуть

Спортивные новости

Тарасова нашла позитив от сотрудничества Трусовой с Арутюняном

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о сотрудничестве американского специалиста Рафаэля Арутюняна с бронзовой призеркой чемпионата мира Александрой Трусовой. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, в данных обстоятельствах у 16-летней спортсменки повысятся шансы на чистое исполнение пяти четверных прыжков в произвольной программе.

«Прекрасная новость! Рафаэль — один из лучших тренеров мира. Мы с ним работали вместе, сейчас у него лучший мальчик.

Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Финансовый аспект? У каждого тренера своя ставка», — сказала Тарасова.

Напомним, что в прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

Ранее действующая чемпионка мира Анна Щербакова рассказала о жестких условиях пребывания в Японии перед командным мировым первенством.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.