Тарасова нашла позитив от сотрудничества Трусовой с Арутюняном

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о сотрудничестве американского специалиста Рафаэля Арутюняна с бронзовой призеркой чемпионата мира Александрой Трусовой. Об этом сообщает «СЭ».

По ее мнению, в данных обстоятельствах у 16-летней спортсменки повысятся шансы на чистое исполнение пяти четверных прыжков в произвольной программе.

«Прекрасная новость! Рафаэль — один из лучших тренеров мира. Мы с ним работали вместе, сейчас у него лучший мальчик.

Конечно, с ним у Трусовой больше шансов сделать пять четверных. Одна голова хорошо, а две еще лучше. Финансовый аспект? У каждого тренера своя ставка», — сказала Тарасова.

Напомним, что в прошедшем сезоне Трусова одержала победу на двух этапах Кубка России, а также заняла второе место в командном турнире Кубок Первого канала.

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