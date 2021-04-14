Акинфеев в шутливой форме высказался об уходе Василия Березуцкого

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в шутливой форме высказался об уходе из клуба бывшего партнера по команде, тренера Василия Березуцкого.

«Опять уходит. Думает, что надолго. На связи», — написал Акинфеев в Instagram.

В качестве футболиста Березуцкий выступал за армейский клуб с 2002 по 2018 год. В составе команды он шесть раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), стал семикратным обладателем Кубка (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13) и шестикратным победителем Суперкубка страны (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), а также завоевал Кубок УЕФА (2004/05).

В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора команды по спортивным вопросам, а в августе того же года перешел на должность тренера.

После 25 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА, набравший 46 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице первенства, уступая московскому «Локомотиву» по дополнительным показателям.

Ранее Березуцкий рассказал о причинах своего решения покинуть армейский клуб.