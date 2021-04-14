ЭСК РФС поддержала решения арбитра в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) объяснила, почему одобрила все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25-го тура чемпионата страны между московскими «Локомотивом» и «Спартаком».

Ранее красно-белые обратились с просьбой оценить решения судьи в эпизодах в штрафной площади «железнодорожников».

На 44-й минуте защитник «Локомотива» Александр Сильянов ударил по ноге полузащитника «Спартака» Квинси Промеса. Как заявили в ЭСК, игрок красно-зеленых первым сыграл в мяч.

«Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между Сильяновым и Промесом комиссия расценивает как нормальный, игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

На 52-й минуте матча после удара Виктора Мозеса мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло. После просмотра видеоповтора Левников не стал назначать пенальти. По мнению ЭСК РФС, мяч отрикошетил от груди игрока «Локомотива», не коснувшись руки.

В концовке встречи Сильянов рукой заблокировал прострел форварда Джордана Ларссона, однако ЭСК РФС и здесь не увидела попадания мяча в руку.

Встреча между «Локомотивом» и «Спартаком», прошедшая 11 апреля на »РЖД арене», завершилась со счетом 2:0 в пользу «железнодорожников».

Ранее бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов назвал странными решения ЭСК РФС по матчу «Локомотив» — «Спартак».