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Спортивные новости

Черчесов высказался о соперниках по товарищеским матчам перед Евро

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о соперниках по товарищеским матчам перед чемпионатом Европы — 2020.

Специалист заявил, что расписание контрольных встреч составлялось исходя из уже проверенного перед Кубком Конфедераций и чемпионатом мира алгоритма. Он отметил, что после сбора в Австрии национальная команда традиционно проводит первую игру в одной из европейских стран.

Черчесов заявил, что сборная Польши хорошо знакома тренерскому штабу национальной команды, так как российские тренеры работали в польском чемпионате с «Легией»

«Команда очень сильная, мастеровитая, располагающая отличным подбором исполнителей.

Болгарская сборная в последнее время не является постоянным участником чемпионатов мира и Европы, но сейчас представляет собой добротную неуступчивую команду», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Встреча между сборными России и Польши пройдет во Вроцлаве 1-го (начало матча — 21.45 мск), а 5 июня команда Черчесова примет в Москве Болгарию на домашней арене «Динамо».

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к Евро-2020.

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